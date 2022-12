Denise Guilbault reçoit la Médaille du député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères

Le député Xavier Barsalou-Duval a remis pour la première fois la Médaille du député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères à quatre citoyens émérites de la circonscription pour l’année 2022, soit Denise Guilbault, André Lachapelle, Chantal Sénéchal et Onil Perrier.

La Médaille du député est une distinction nouvellement élaborée par monsieur Barsalou-Duval afin de souligner les réalisations de citoyens de la circonscription qui ont fait une différence dans leur milieu par leurs accomplissements personnels ou leur engagement communautaire exceptionnel.

Denise Guilbault, citoyenne nonagénaire de Boucherville, est l’une des récipiendaires. Elle a consacré plus de 40 ans de sa vie au bénévolat, notamment en assumant la vice-présidence du Comité interparoissial de Boucherville et en tant qu’organisatrice du fameux Bazar Saint-Sébastien. Son engagement exceptionnel a par ailleurs déjà été souligné aux niveaux municipal et provincial dans le passé.

Certains élus étaient présents lors de la remise des médailles, dont François Desmarais, de Boucherville.