L’exposition La lourdeur poétique du quotidien : un maillage poussiéreux de Cara Déry

Jusqu’au 15 janvier 2023, la Ville de Boucherville présente l’exposition La lourdeur poétique du quotidien : un maillage poussiéreux à la Galerie Jean-Letarte.

Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre le travail en 2D et en 3D, une première dans la démarche de l’artiste. Les œuvres exposées sont le résultat de l’étude d’une petite montagne de charpies de sécheuse à partir de laquelle est élaboré un paysage aux allures d’invention, d’apparence douce, peuplé de traces poétiques légères pour enfin créer un monde narré par la texture.

Cara Déry vit et travaille à Longueuil. Son travail est présenté au Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger à Victoriaville en 2019, au Centre d’artistes Caravansérail en 2018 et à la Maison de la culture de Longueuil en 2017. Elle expose également dans le cadre d’expositions collectives à la Maison des arts de Laval en 2015, à Langage Plus en 2016, à Plein sud en 2017 ainsi que dans plusieurs maisons de la culture de Montréal.

Cara Déry est récipiendaire de plusieurs bourses du Conseil des arts de Longueuil. Ses œuvres intègrent différentes collections publiques, dont celles de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BanQ), de la Ville de Montréal (Padorac), de la Ville de Longueuil, de la Ville de Laval ainsi que de Loto-Québec.

La Galerie Jean-Letarte est située au Café centre d’art, 536, boulevard Marie-Victorin, Boucherville.