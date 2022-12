Sainte-Julie: les gagnants de l’événement Pétillant & Gourmand dévoilés

À la suite de l’événement-bénéfice du maire « Pétillant & Gourmand » s’étant déroulé les 30 septembre et 1er octobre derniers, les dix gagnants du volet tirage organisé en collaboration avec le Centre d’action bénévole, L’Envolée ont été dévoilés.



La gagnante de l’ordinateur portable de STR micro d’une valeur de 950 $ est Sophie Gagné. Mme Mylène Desrosiers remporte, quant à elle, une carte-cadeau d’épicerie du IGA, Marché du Faubourg d’une valeur de 750 $. La carte-cadeau Ultime Vélo d’une valeur de 600 $ a été gagnée par Louis Leblanc. Monsieur Jean-Sébastien Boucher a remporté une carte-cadeau du CCSSJ (piscine et aréna) de 300 $. La carte-cadeau de 300 $ pour des repas préparés de Chocolaterie Volupté a été gagnée par Daniel David. Lynn Tremblay a remporté un abonnement de ski de soirée au Ski Saint-Bruno d’une valeur de 200 $. Martin Dion a remporté, quant à lui, une carte-cadeau du restaurant Lupo Sainte-Julie. La carte-cadeau du restaurant Les Cuisiniers Sainte-Julie d’une valeur de 100 $ a été gagnée par Annie Le Breton. La carte-cadeau Yamato Sainte-Julie de 100 $ a été remportée par Marie Josée Burelle. Finalement, Nicole D’Avignon remporte la carte-cadeau Di vino Sainte-Julie de 100 $.



Les profits réalisés lors de l’événement et du tirage seront distribués aux organismes accrédités de la Ville de Sainte-Julie le dimanche 4 décembre prochain.







Pétillant & Gourmand



Rappelons que le 30 septembre dernier, les participants se sont déhanchés lors de la disco familiale. Le 1er octobre, les jeunes familles se sont amusées dans la zone familiale. De plus, des groupes musicaux se sont enchaînés de 13 h à 22 h dans la zone musicale. Lors de ces deux journées, les participants se sont délectés dans la zone gourmande où des tapas, des burgers, des sandwichs, de la bière, du vin et autres délicieux repas et boissons étaient servis.

Les billets pour le volet tirage de l’événement étaient en vente au coût de 5 $ et la date limite pour s’en procurer était le 23 novembre dernier.