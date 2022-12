Messie de Haendel : magnifique concert à l’église Sainte-Famille

Le Festival Classica, l’Ensemble Caprice et l’Ensemble vocal Arts-Québec ont fait revivre Le Messie de Haendel à l’église Sainte-Famille, dans le Vieux-Boucherville, le 1er décembre dernier.

Cette œuvre phare du temps des fêtes a transporté le public au 18e siècle sous la direction du chef Matthias Maute. L’exécution de l’œuvre baroque a mis en lumière la soprano Myriam Leblanc, la mezzo-soprano Florence Bourget, le ténor Antonio Figueroa ainsi que le baryton Marc Boucher. Ce dernier est le directeur de Classica.

Le Messie de Haendel est l’œuvre la plus connue du répertoire sacré de la période baroque, c’est un incontournable du temps des fêtes. La musique a été interprétée avec des répliques d’instruments baroques, et non avec des instruments modernes. Les équilibres sonores sont ainsi plus fidèles et réalistes par rapport à la période baroque. Et de plus, la sonorité à l’église Sainte-Famille est magnifique et l’ambiance vraiment agréable.

Le Messie de Haendel a commencé sa tournée à Boucherville, et se déplacera ensuite à Québec, à Montréal, à Saint-Lambert, à Saint-Camille pour terminer à Terrebonne le 11 décembre.

Le Festival Classica a reçu une commandite de la Ville de Boucherville pour ce concert.