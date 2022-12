Des logements rares, non abordables et une offre insuffisante de logements sociaux dans la région

Plus de 30 personnes ont échangé à propos de la réalité de l’habitation sur le territoire lors de la présentation d’une importante étude menée par la Corporation de développement communautaire (CDC) de Marguerite-D’Youville. On y déplore entre autres que les logements sont rares et peu abordables et qu’il y a une offre insuffisante de logements sociaux, notamment à Sainte-Julie et à Varennes.

Le Portrait de l’habitation sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville est le résultat d’une démarche entamée il y a deux ans à la suite des constats de la réalité dans la région, démarche qui fut soutenue par un comité ainsi qu’une firme externe.

La CDC avait déjà auparavant fait certains constats qui affectent directement l’indice de satisfaction des résidents du territoire, soit une offre insuffisante de logements généralisée dans la MRC; des prix peu abordables pour les travailleurs désirant résider à proximité de leur travail; un manque criant de logements sociaux; des clientèles vulnérables particulièrement touchées; une insuffisance au niveau de l’hébergement de première ligne, etc.

Dans ses constats, l’étude démontre des besoins croissants dans la région pour la construction de logements abordables locatifs, surtout les ménages à faible revenu et les aînés. Bien que la solution puisse inclure le logement privé, seul le logement social et communautaire peut assurer une abordabilité à long terme. Aussi, on précise qu’une contribution importante au succès d’un projet de logement social et communautaire est un don de terrain municipal.

On note qu’il y a un décalage important entre le financement disponible des programmes et la réalité des coûts sur le marché. Ce décalage a été accentué par l’augmentation des coûts de construction récente et le manque d’investissement dans les programmes de financement au niveau provincial. Finalement, l’étude souligne que, sans une stratégie régionale, les municipalités se retrouvent dans une dynamique de compétition.

Recommandations

La recommandation principale est que la MRC se dote d’outils financiers et de planification pour accompagner les municipalités dans l’élaboration de solutions pour développer le logement social et communautaire, en plus d’embaucher une ressource responsable de l’habitation.

Une autre recommandation est de créer une table de concertation portant sur cette problématique et que la MRC de Marguerite-D’Youville adopte une Politique d’habitation.

Une partie du rapport présente les différents outils à la disposition de la MRC et des municipalités. Les villes peuvent notamment abolir certains tarifs liés à la construction de logements sociaux et communautaires; offrir des garanties financières aux organismes sociaux et communautaires; donner des crédit ou des congé de taxes foncières et contribuer à la décontamination des terrains.

Les municipalités peuvent également adopter une politique de vente de terrains à prix réduit pour les acheteurs qui sont des organismes promoteurs de projets d’habitation communautaire, ou adopter un programme-cadre qui appuie financièrement l’amélioration des logements dans des secteurs résidentiels dégradés.

Une ville peut assujettir la délivrance d’un permis de construction à la conclusion d’une entente qui oblige les projets privés d’inclure des logements abordables, sociaux ou familiaux. Les municipalités peuvent aussi mettre en place une politique de vente de terrains à prix réduit ou adopter un programme d’acquisition dans une zone dotée d’un programme particulier en urbanisme (PPU).

De plus, les administrations municipales peuvent se prévaloir de leur droit de préemption qui permet à la municipalité d’acheter un bâtiment ou un terrain en priorité pour réaliser des projets au bénéfice de la collectivité.