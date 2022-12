Consultation sur l’avenir du futur parc nature dans le secteur Le Terroir : les Bouchervillois ont plein d’idées

Sentiers pour vélo, parcours de disque golf, parc nature, sentiers pédestres, jeux pour enfants, voilà quelques suggestions qu’ont faites des Bouchervillois sur l’avenir du futur parc nature dans le secteur Le Terroir.

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne carrière Rive-Sud seront terminés en 2025. C’est à ce moment que le site d’une superficie de 219 083 m² sera cédé à la Ville de Boucherville. Quelle sera sa vocation ? Un parc récréatif ou un parc nature ? L’heure est à la réflexion.

La Ville a tenu mardi dernier une première soirée de consultation auprès de la population pour prendre le pouls de celle-ci. Cent dix personnes y ont assisté à l’hôtel de ville alors que 130 autres citoyens ont suivi la soirée en direct via la page Facebook de la Ville.

« Nous ne prenons pas de décisions ce soir. Nous sommes là pour écouter vos suggestions et nous allons ensuite cogiter », a répété à plusieurs reprises le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve. « Nous ne sommes pas pressés pour élaborer le concept d’aménagement puisque le terrain sera livré dans deux ans. Ensuite, nous avons trois ans pour l’aménager », a-t-il de plus précisé.

Rappelons que l’entreprise Sanexen Services Environnementaux inc. a été mandatée par le propriétaire de l’ancienne carrière Rive-Sud pour réhabiliter ce terrain situé à l’angle des rues d’Anjou et de Montbrun, et qui sera légué à la Ville de Boucherville. Lorsque la Ville prendra possession du site, c’est elle qui en fera l’aménagement en fonction des idées reçues de la population.

Un grand parc

Le parc sera 2,4 fois plus grand que le parc Vincent-d’Indy. Il y aura une longue butte de 16 mètres de hauteur, en forme rectangulaire. Celle-ci recouvre les déchets avec une membrane (qui capte les biogaz émis par les déchets toxiques), de la terre de catégorie A-B, c’est-à-dire peu contaminée (risque absent ou négligeable selon le ministère de l’Environnement), et de la terre de catégorie A (non contaminée). Elle sera entourée d’un sentier multifonctionnel en gravier d’environ 2,5 à 3 mètres de largeur. La partie plane de la butte aura l’équivalent de neuf terrains de football.

Il y aura un plan d’eau d’une superficie 46 m2 et de deux mètres de profondeur. Sa forme au moment de la « livraison » du site sera carrée. On pourra y pratiquer des activités nautiques, mais pas la baignade. À titre comparatif, le lac sera 1,8 fois plus grand que le plan d’eau du parc Vincent-d’Indy.

Les formes rectangulaire de la butte et carrée du lac ont fait l’objet de plusieurs interrogations de la part des citoyens. Mais rassurez-vous : « lorsque la Ville sera propriétaire du site, elle pourra remodeler les courbes pour les rendre plus naturelles », a soutenu le directeur général.

Des idées

Plus de 70 idées de vocation et d’aménagement ont été lancées par les Bouchervillois sur la plateforme de consultation publique de la Ville, le boucherville.ca/traitdunion, et ce n’est pas fini. En voici quelques-unes : sentiers pédestres, de ski de fond, d’hébertisme; parc à chien; parcours de disque golf; terrains de pickleball, de tennis, de soccer synthétique; plantation d’arbres; sentiers de vélo et de fatbike; piste d’hébertisme; parc écoresponsable; etc.

Lors de la soirée de consultation, l’idée d’aménager un espace nature semble avoir fait l’unanimité. « C’est important la biodiversité. On pourrait planter des essences d’arbres à fruits pour attirer les oiseaux et les autres animaux, par exemple. On devrait aller vers cette voie, on a assez d’infrastructures à Boucherville », a proposé un citoyen, dont l’intervention a été applaudie.

« Ne mettez pas du gazon, mais ensemencez plutôt le terrain avec des plantes et des fleurs qui attirent les insectes pollinisateurs et les papillons », a lancé une Bouchervilloise. « Pourquoi ne pas aménager un jardin collectif sur le haut de la butte, et planter des plantes indigènes et des pommiers. Qu’on laisse la nature aller et elle donnera de la nourriture aux animaux. »

« On devrait impliquer des architectes en aménagement paysagiste, car les formes du lac et de la butte sont trop carrées. Il faut un aménagement viable pour les générations futures », a suggéré un autre résident.

Prochaines étapes

La Ville recevra les commentaires des citoyens jusqu’au 1er mars 2023. D’avril à juillet 2023, elle dressera un bilan des commentaires et les analysera. À l’automne 2023, elle présentera l’analyse aux élus municipaux. Un deuxième plan thématique sera conçu en 2024 et une deuxième consultation publique sera tenue. « Si la population n’est pas satisfaite, un troisième plan sera préparé et soumis aux Bouchervillois», a conclu M. Maisonneuve.