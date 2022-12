Les employés de la Ville de Boucherville ont récolté vos dons

Plus de 70 d’employés de la Ville ont fait du bénévolat le 1er décembre dernier afin de récolter les dons des citoyens à diverses intersections de Boucherville lors de la Guignolée des médias.

Il est toujours possible de faire des dons en argent et en denrées non périssables, et ce, jusqu’au 30 décembre, dans certaines pharmacies du Groupe Jean Coutu, ainsi que chez Maxi, Provigo, IKEA et à la boulangerie Ange.

Pour faire des dons en ligne : ggmrs.org/dons/ N’oubliez pas que vous pouvez aussi donner pour la Guignolée de Boucherville au guignoleeboucherville.com/.