Greenfield Global de Varennes remporte un Prix performance Québec

Les Prix performance Québec (PPQ) constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale. Récemment, cinq entreprises de la Montérégie ont été récompensées lors de la remise des PPQ, dont Greenfield Global de Varennes.

Les PPQ ont été décernés à l’occasion du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires, dont la 30e édition se déroulait au Palais des congrès de Montréal. Rappelons que ces prix reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête de l’excellence et qu’ils sont attribués à partir d’un modèle d’évaluation de classe mondiale.

Lors de cet événement, CMP solutions mécaniques avancées (Châteauguay) et Locweld (Candiac) ont reçu une Grande Mention, alors que les entreprises Logistik Unicorp (Saint-Jean-sur-Richelieu), Greenfield global Québec (Varennes) et Groupe ABS (Saint-Rémi) ont pour leur part obtenu une Mention.

Lors de la remise des prix, le jury a rappelé que la soixantaine d’employés de l’usine qui a vu le jour en 2007 produisent principalement de l’éthanol carburant destiné à l’industrie pétrolière en employant les normes les plus strictes. Greenfield Global approvisionne plusieurs secteurs de l’économie, dont les cosmétiques, l’aromatisation des aliments et des boissons, les sciences de la vie et les produits pharmaceutiques.

Faible empreinte carbone

On précise également que, chez Greenfield Global, un leadership solidement implanté s’appuie sur une communication bidirectionnelle, des valeurs bien définies et le respect de ses obligations. Dans ce but, les orientations stratégiques sont appuyées par un plan d’affaires et de nombreux moyens de communication sont déployés pour assurer un bon suivi, notamment des rencontres midi-lunch, des assemblées, des rencontres filmées, des réunions de gestion périodiques, etc.

La planification stratégique et le plan d’affaires sont intimement liés chez Greenfield Global : les orientations de l’entreprise permettent d’établir des objectifs stratégiques qui, à leur tour, vont inspirer des plans d’affaires spécifiques et, par la suite, des plans d’action précis. Le jury a souligné que les directeurs sont responsables de leurs plans d’action respectifs et la participation des employés ainsi que les autres parties prenantes est essentielle pour la concrétisation du plan stratégique. De plus, la direction a mis en place plusieurs comités d’amélioration continue, dont ceux sur la santé-sécurité, les réductions énergétiques, le rendement de la fermentation, etc.

« Tous ces gestes ont donc permis à l’entreprise varennoise de se distinguer particulièrement par ses résultats concernant son empreinte carbone, ses performances de production et sa rentabilité », ont conclu pour leur part les membres du jury.