Le projet CoDeBars déployé dans l’agglomération : des boissons sans alcool pour les conducteurs désignés

Des bars de Boucherville et de Longueuil offriront des consommations sans alcool gratuites aux conducteurs désigné.. En effet, afin de prévenir la conduite avec les facultés affaiblies et de valoriser le rôle du conducteur désigné, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en collaboration avec la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), a procédé au lancement du projet CoDeBars.

À l’accueil des bars, le chauffeurs désigné s’identifie pour se faire estamper le symbole CoDeBars. Avec cette estampe, il recevra gratuitement, durant toute la soirée, des consommations non alocoolisées déterminées par l’établissement, et ce, au même rythme de consommation que les amis qui l’accompagnent. Pour bénéficier de ces gratuités, le conducteur désigné doit être accompagné d’au moins deux personnes.

Ce programme CoDeBars a d’abord été lancé en 2017 par le Service de police de Sherbrooke. Sa mise en place ici a été rendue possible grâce à la collaboration des propriétaires de bars et restaurants de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville.



Les établissement participants sont à Boucherville : la brasserie Ludique, Chez Lionel, la Rôtisserie Saint-Hubert, le restaurant Le Bifthèque. Dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil : la brasserie Tremblay, le bar Zibo, le Club de golf du Parcours du Cerf, la Cage brasserie de Longueuil, le bar La Zone 132, et le restaurant La Magia.