Nathalie Roy officiellement nommée présidente de l’Assemblée nationale

C’est maintenant confirmé, la députée caquiste de Montarville, Nathalie Roy, occupera les fonctions de présidente de l’Assemblée nationale du Québec. Elle a été élue aujourd’hui par les membres de tous les partis politiques. Elle succède à François Paradis qui a quitté la vie politique.

Avocate en droit pénal et journaliste, Mme Roy a été élue la première fois en 2012, puis successivement en 2014, en 2018 et en 2022. Elle a occupé différentes fonctions au cours de ces quatre mandats dont de 2018 à octobre 2022, celles de ministre de la Culture et des Communications; et de 2018 à 2019, de ministre responsable de la Langue française.

Émue au début de son discours, elle a mentionné désirer remplir ces fonctions avec le « plus grand sérieux ». « Nous sommes à une époque où il semble que le fruit est mûr pour faire évoluer le travail parlementaire. Je souhaite donc être une facilitatrice pour que l’Assemblée puisse aller de l’avant avec les réformes que les parlementaires souhaiteront entreprendre », a déclaré la nouvelle présidente.

C’est la deuxième femme à occuper ce poste. La première étant la péquiste Louise Harel qui a siégé à ce titre du 12 mars 2002 au 4 juin 2003.

Mme Roy sera secondée par la députée caquiste de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, et du député caquiste de Chauveau, Sylvain Lévesque, qui seront respectivement premier et deuxième vice-président, et du député libéral de Viau, Frantz Benjamin, qui occupera le poste de troisième vice-président.