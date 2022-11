Des bulles et des huitres pour les gens d’affaires de Boucherville

Parce que le temps des fêtes est à nos portes, l’Association des gens d’affaires de Boucherville tenait, jeudi le 16 novembre dernier, une soirée festive remplie de bulles et d’huitres à laquelle une centaine de personnes ont joyeusement participé.

L’événement qui se tenait à l’hôtel Imperia sur le boulevard Montarville aura permis aux personnes présente de faire de nouvelles rencontres ou de renouer avec des collègues après avoir dû prendre une pause durant près de deux ans en raison de la fameuse pandémie.

La soirée Bulles et Huitres, aussi animée par un groupe de musiciens, fut également l’occasion de rencontrer le nouveau directeur général de l’AGAB, Michel Marot qui est entré en poste il y a quelques semaines. Michel Parot a œuvré durant de nombreuses années entre autres dans les médias d’affaires de la Montérégie.



Avec le retour des événements en présentiel, l’année 2022 marque aussi la création de la première cellule d’affaire de l’AGAB offrant des services qui répondent aux besoins des membres. Une première cohorte de gens d’affaires de Boucherville a d’ailleurs débuté le programme « Leaders Inspirants : Contrer la pénurie de main-d’œuvre par une stratégie RH efficace ».

Mission

L’Association des gens d’affaires de Boucherville regroupe les acteurs d’une communauté d’affaires forte et active dans son milieu depuis maintenant 40 ans.

Elle s’implique pour connaître la réalité des entreprises, et de ses membres, pour stimuler leur croissance et les seconder sur les enjeux qui touchent leur vitalité économique.

Elle est un moteur du dynamisme économique de Boucherville favorisant les liens d’affaires et la visibilité des membres. L’AGAB regroupe des entreprises de détail ou de service, des entreprises manufacturières ou industrielles des institutions publiques ou para publiques, actifs ou résidant sur son territoire.