La magie du temps des Fêtes est de retour dans les rues de Sainte-Julie le 3 décembre!

Avec la neige qui est tombée plutôt hâtivement cette année, on dirait que ça aide à se sentir plus facilement dans l’ambiance de Noël. Et cette année, ce sera « comme avant » avec un vrai défilé de nuit dans les rues de Sainte-Julie, pour le plus grand bonheur des jeunes et de ceux qui ont gardé leur cœur jeune!

Bien sûr, il y aura sur place le père Noël, la fée des étoiles, plein de lutins et de lutines, mais une nouvelle « mère Noël » s’ajoutera cette année, alors que la députée de Verchères et nouvelle ministre de la Famille, Suzanne Roy, aura le plaisir d’offrir des livres jeunesse en cadeau aux familles présentes.

Comme c’est la tradition, le départ du trajet se fera dès 18 h sur le boulevard des Hauts-Bois, près du chemin du Fer-à-Cheval, soit près du Provigo, et se terminera vers 21 h à l’intersection de la rue Principale et du boulevard N.-P.-Lapierre, dans le stationnement du IGA.

Toutefois, la fête débutera bien avant alors que, de 16 h à 21 h, le village de Noël animera les participants dans le stationnement de l’église de la rue Principale, avec des jeux gonflables pour les enfants. Sur place, des commerçants locaux et régionaux feront découvrir leurs spécialités et leurs produits, alors que des musiciens interpréteront les grands classiques du temps des Fêtes.

Aussi, dès 16 h 30, les décorations de Noël du Vieux-Village s’illumineront sur la place publique, à l’intersection de la rue Principale et du boulevard Saint-Joseph, à la suite d’un compte à rebours. Des ornements seront remis sous le principe du premier arrivé premier servi et du chocolat chaud sera servi gratuitement.

Le défilé, quant à lui, sera composé comme à son habitude de chars allégoriques, de mascottes, de danseurs et sera agrémenté par de la musique et de la danse, tandis que les populaires alpagas feront le bonheur de tous. Une nouveauté cette année captera beaucoup l’attention des spectateurs puisqu’un nouveau char allégorique fera place à des “Drag Queens” qui ne passeront sûrement pas inaperçues!

« J’invite tous les citoyens à se joindre aux festivités! », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, qui convie aussi tous les jeunes et moins jeunes des villes environnantes!











Vous voulez être un lutin du père Noël?



Entrez l’adresse du site Internet :

www.defiledenoel.com et cliquez sur l’onglet Contact (à droite complètement) pour entrer vos coordonnées et le père Noël (ou un assistant!) vous contactera par la suite. (Pas besoin d’avoir été sage toute l’année!)