Inscriptions pour les paniers de Noël pour les résidents de Sainte-Julie

Pour de nombreuses personnes, le temps des Fêtes est particulièrement stressant et difficile sur le plan financier. C’est pourquoi nous vous offrons de vous inscrire au panier de Noël

Les paniers de Noël aident un grand nombre de familles en leur offrant des aliments non-périssables, des produits frais, des produits d’hygiène et plus encore. Si vous souhaitez bénéficier d’un tel service, voici la démarche à suivre :

• Inscription : vous devez communiquer avec nous au 450 649-4569 pour prendre rendez-vous avec Nathalie Garand.

• Documents à fournir : les preuves de revenus et de résidence des membres de votre foyer.

• Coût : gratuit