Une soirée de remerciement pour les bénévoles de la Fondation Jeanne-Crevier

Le Conseil d’administration de la Fondation Jeanne-Crevier a souligné l’apport remarquable des bénévoles et des partenaires de la Fondation depuis sa création, il y a 35 ans. Plus de quatre-vingt personnes ont pu ainsi participer à un souper-spectacle pour souligner leur contribution le 18 novembre dernier.

Au cours de cette soirée, André Tessier a reçu le trophée Gisèle Lacoste pour souligner son bénévolat exceptionnel depuis plus de vingt ans. Soulignons que Gisèle Lacoste est la fondatrice de la Fondation Jeanne-Crevier dont la mission, de faire d’un milieu de soin un véritable milieu de vie, est encore celle de la Fondation. C’est également au cours de cette soirée que l’implication de Richard Gingras et Sébastien St-François a été soulignée. Après plus de dix ans de bénévolat, ils ont été nommés membres honoraires de la Fondation.

C’est grâce aux bénévoles et aux partenaires que la Fondation a pu investir près de 3M$ au cours des années pour le mieux-être des personnes aînées et vulnérables du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier et de son Centre de jour.