L’auteure varennoise Marie-Andrée Fallu nous transporte dans la réalité de 30 infirmières

Trente infirmiers et infirmières racontent à tour de rôle la relation la plus marquante de leur carrière, dans le nouveau livre que vient de publier l’auteure varennoise Marie-Andrée Fallu.

Les professionnels dévoués nous donnent accès aux moments parfois bouleversants qui ponctuent leur quotidien dans les centres hospitaliers et cliniques, ou même dans des pénitenciers. Des réalités en milieu urbain mais également dans le Grand Nord, au milieu de la Baie d’Ungava. Des personnes agées, des adultes ou même des enfants résiliants.

Des histoires variées, nombreuses, exceptionnelles parfois qui font beaucoup de bien à l’âme et qui démontrent trop bien le caractère essentiel de ces hommes et ces femmes qui font une grande différence lorsque l’on entre en contact avec eux.

L’auteur, Marie-Andrée Fallu a travaillé à la télé, à la radio pendant plus de 10 ans en tant que recherchiste, chroniqueuse et animatrice avant de devenir attachée de presse.

Elle est aussi coautrice de « Moi, soldat » et autrice du best seller « Cœur policier », parus aux Éditions de l’Homme tout comme le nouveau venu « Signes vitaux ».