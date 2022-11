La Maison dite Louis-H.-La Fontaine a un urgent besoin d’amour

Des travaux de restauration urgents d’une valeur de 896 656 $ doivent être réalisés à la maison dite Louis-H.-La Fontaine afin de préserver ce joyau du patrimoine bouchervillois.

Un bilan de santé effectué en 2021 a révélé plusieurs problèmes requérant rapidement des travaux de restauration. La maçonnerie et le rejointoiement des façades et cheminées, portes et fenêtres doivent être refaites ainsi que le balcon. D’ici à deux ans, la topographie du terrain, qui présente une pente négative au pourtour du bâtiment, doit être corrigée afin de contrôler les eaux de pluie. Des actions doivent aussi être posées à l’intérieur en raison d’infiltration d’eau. Les structures de poutres, l’électricité, la plomberie, la ventilation et les finis intérieurs doivent également être réparés.

« La maison se détériore et si la Ville n’intervient pas, elle se dégradera davantage. Puisqu’elle est l’emblème de la Ville, il est important pour le conseil municipal d’intervenir », a spécifié la directrice des Communications à la Ville, Julie Lavigne.

En effet, en raison de la détérioration de son état et pour des raisons de sécurité, la maison qui est un musée a été fermée pour la saison 2022.

Rappelons que le conseil municipal a retardé quelques projets cette année en raison de l’explosion des coûts dans le domaine de la construction et de la rénovation. Plusieurs appels d’offres ont ainsi été reportés, mais dans le cas présent, puisque les travaux sont requis de façon urgente, les élus municipaux ont décidé d’aller de l’avant, explique Mme Lavigne.

Le règlement ordonnant les travaux a été adopté le 14 novembre. Ceux-ci sont admissibles à une subvention du gouvernement du Québec pour le patrimoine qui couvrirait 50 % des coûts. Cette subvention concerne uniquement la portion extérieure des travaux de la maison (perron, gouttière, maçonnerie, fenêtres). Environ 75 % du montant prévu qui s’élève à 896 656 $ seraient admissibles à la subvention pour les bâtiments patrimoniaux.

Rappelons que cette maison d’esprit français a été érigée en 1766 à l’angle des rues Notre-Dame et Louis-Hippolyte-La Fontaine Nord. Elle a été déménagée en 1964 sur le terrain du parc De La Broquerie.