Chantier de réfection majeure du tunnel: des bonifications aux mesures d’atténuation déployées

Des bonifications aux mesures d’atténuation déployées dans le cadre du chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ont été apportées afin d’encourager les citoyens à choisir le transport collectif, dont le déploiement d’une première « navette santé ».

Une nouvelle navette gratuite est donc mise en service entre Boucherville et Montréal, soit la ligne RTL-462, qui amorcera son trajet aux stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, se rendra au terminus Radisson, et poursuivra jusqu’à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont afin de mieux servir les employés du réseau de la santé. Le Ministère des Transports a fait savoir que le déploiement d’une deuxième « navette santé », pour rejoindre un plus grand nombre d’établissements, est en cours de discussion avec les partenaires du réseau.

Le MTQ a également rappelé que le RTL à la demande permet de réserver un taxi collectif afin d’effectuer des déplacements dans les parcs industriels de Longueuil et Boucherville. À compter du 28 novembre, la zone couverte par ce service sera élargie, car en plus des quartiers Harmonie et du Boisé, RTL à la demande desservira dorénavant les stationnements incitatifs Sainte-Julie, de Touraine et de Mortagne.

On a de plus précisé que la remise de deux titres aux utilisateurs des navettes exo-520, exo-521, exo-532, RTL-61, RTL-461 et RTL-462, reliant les stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal, se poursuivra jusqu’au 18 décembre. Ces navettes demeureront gratuites pour les trois prochaines années, jusqu’à la fin des entraves majeures.

Parmi les bonifications, notons qu’à compter du 28 novembre, les lignes exo-520 et exo-521, dont les départs s’effectuaient toutes les heures, seront fusionnées. De ce fait, la ligne exo-520 offrira un meilleur temps de parcours jusqu’au terminus Radisson et desservira les stationnements incitatifs de Belœil, Sainte-Julie et Radisson toutes les 30 minutes durant les heures de pointe. Les usagers qui utilisaient la ligne exo-521 pour se rendre à l’un des deux stationnements incitatifs de Boucherville pourront recourir au service RTL à la demande entre Sainte-Julie et Boucherville.

En terminant, mentionnons que le service de navette fluviale gratuite entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l’est de Montréal, a été prolongé jusqu’au 11 décembre.