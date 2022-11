Augmentation de 25 % des demandes d’aide alimentaire au CEB

En plus de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, rappelons qu’une autre campagne se déroule à Boucherville à la veille du temps des Fêtes. Il s’agit de la Guignolée de Boucherville qui vise plus particulièrement à soutenir les 1 300 familles bouchervilloises vivant sous le seuil de la pauvreté.

Augmentation de 25 % des demandes d’aide alimentaire

Les demandes d’aide alimentaire hebdomadaires adressées au Comité d’entraide de Boucherville (CEB) se sont accrues de 25 % depuis le début de l’année, souligne Michèle Bernier, bénévole.

Cette année, le CEB s’est fixé un objectif d’amasser 75 000 $ en dons, pour offrir 200 paniers de Noël ainsi que 1 000 dépannages annuels.

« La Guignolée est une cause importante et significative pour la Ville, particulièrement dans le contexte économique actuel. Pour l’occasion, elle encourage tout son personnel à contribuer activement à la campagne de financement en participant aux collectes de dons qui se tiendront le jeudi 1er décembre. J’en profite d’ailleurs pour remercier les bénévoles dévoués, les précieux partenaires et tous ceux et celles qui offrent de leur temps ou de leur argent dans le cadre de ces campagnes. Tous les dons comptent et ils font une réelle différence dans la vie des gens », a mentionné le maire de Boucherville, Jean Martel.

Comment donner

Rappelons que chaque don de 20 $ permet au CEB de faire un achat d’une valeur de 40 $.

Pour contribuer autrement, les citoyens peuvent également participer à la campagne du Petit Deux par un ajout volontaire de 2 $ à leur facture lors d’un passage à la caisse chez l’un des partenaires participants. Tous les détails se trouvent au guignoleeboucherville.com.