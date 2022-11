Près de 150 personnes célèbrent le 40e anniversaire des Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie

Le 19 novembre dernier, près de 150 personnes ont célébré le 40e anniversaire de fondation des Chevaliers de Colomb, Conseil 8203 de Sainte-Julie, au Centre communautaire. Lors de cette soirée, on a pu souligner l’apport des Grands Chevaliers et de leurs frères pour les nombreuses réalisations au fil des ans, ce qui a permis de distribuer des sommes importantes dans la communauté.

De nombreux dignitaires étaient présents à cette occasion, dont l’ancienne mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, qui est maintenant la nouvelle ministre de la Famille. On peut donc dire qu’il y avait là un beau symbole puisque les Chevaliers de Colomb sont pour ainsi dire une grande famille!

« Ce soir, c’est 40 ans de don de soi que l’on fête, c’est extrêmement important et cela mérite d’être applaudi. Vous êtes les chefs d’orchestres de ces belles réalisations! », a-t-elle dit aux Grands Chevaliers qui étaient alors réunis au centre de la salle. « Mais merci aussi à tous les autres Chevaliers de Colomb qui vont ont épaulé dans vos projets! Merci! »

Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a également salué leur apport essentiel à sa population et a fait sienne une phrase tirée d’un article du journal La Relève : « En fait, on peut s’inspirer de l’adage Derrière chaque grand homme se cache une femme, pour dire d’eux : Derrière beaucoup de grands projets communautaires, il y a un Chevalier de Colomb! »

Quant au député fédéral de Montarville, Stéphane Bergeron, avec sa verve habituelle, il a rappelé : « 40 ans d’ans l’histoire de l’humanité, c’est bien peu de choses, mais 40 ans dans l’histoire d’un peuple qui compte quelques 400 ans d’histoire, c’est tout simplement remarquable! (…) Merci pour ces 40 ans de dévouement et d’engagement dans la communauté. Je salue ces gens qui ont fait la promotion des valeurs colombiennes que sont la charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme. »

Puis, celui qui est lui-même membre de la confrérie, a conclu : « Longue vie aux Chevaliers de Colomb et à ses membres! »