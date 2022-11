Football : direction Coupe Vanier pour un Bouchervillois

Le footballeur bouchervillois Youri Gauthier a contribué à la victoire de son équipe, le Rouge et Or de l’Université de Laval, à la Coupe Mitchell 2022, le 19 novembre dernier, au stade Western Alumni de London, en Ontario.

L’équipe, championne de la Coupe Dunsmore du RSEQ, a vaincu 27-20 Les Mustang de Western, champions de la Coupe Yates des SUO.

Cette victoire permet à Laval de se qualifier pour la 13e fois pour la 57e finale de la Coupe Vanier. L’équipe affrontera pour ce match ultime, et pour la troisième fois de son histoire, les Huskies de la Saskatchewan, samedi prochain à London.

L’ailier rapproché de 6 pi 5 po et 235 livres, Youri Gauthier, est un ancien joueur des Grizzlis de Boucherville, et des Spartiates du Vieux-Montréal.