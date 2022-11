Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal dans la nuit du 24 novembre au 25 novembre

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu’une fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 24 au 25 novembre. Celle-ci est requise afin d’effectuer des travaux de marquage et d’entretien des caméras de circulation.



Fermeture dans la nuit du 24 au 25 novembre



• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction nord, entre la sortie n°90 – Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA, Varennes, aéroport P. E. Trudeau de l’autoroute 20 et la rue Sherbrooke Est, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.



Les entrées menant à ce tronçon de l’autoroute 25 seront fermées dès 20 h 30.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.