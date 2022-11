La bibliothèque municipale de Sainte-Julie participe au projet Autour du livre

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie met à la disposition des parents ayant des enfants de 0 à 4 ans les trousses Autour du livre. Ce projet développé par la Table enfance famille des Seigneuries et financé par le ministère de la Famille permet d’outiller les parents afin d’intégrer la lecture, l’écriture et les mathématiques dans la routine familiale, et leur faire connaître les ressources à leur disposition.



Autour du livre permet de développer le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 4 ans, de familiariser les parents vivant en contexte de vulnérabilité avec la bibliothèque municipale en réalisant une partie des activités dans leurs murs et de stimuler les enfants par des activités éducatives, ludiques et interactives en lien avec la lecture, l’écriture et les mathématiques. De plus, ce projet encourage les enfants à acquérir de nouvelles compétences et aide les parents à développer de nouvelles habiletés parentales axées sur l’apprentissage de la lecture.



Les parents peuvent emprunter gratuitement les trousses Autour du livre au comptoir de prêts de la bibliothèque. Celles-ci contiennent des livres et des activités qui sauront ravir les tout-petits.

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie met à la disposition des parents ayant des enfants de 0 à 4 ans les trousses Autour du livre. Ce projet développé par la Table enfance famille des Seigneuries et financé par le ministère de la Famille permet d’outiller les parents afin d’intégrer la lecture, l’écriture et les mathématiques dans la routine familiale, et leur faire connaître les ressources à leur disposition.



Autour du livre permet de développer le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 4 ans, de familiariser les parents vivant en contexte de vulnérabilité avec la bibliothèque municipale en réalisant une partie des activités dans leurs murs et de stimuler les enfants par des activités éducatives, ludiques et interactives en lien avec la lecture, l’écriture et les mathématiques. De plus, ce projet encourage les enfants à acquérir de nouvelles compétences et aide les parents à développer de nouvelles habiletés parentales axées sur l’apprentissage de la lecture.



Les parents peuvent emprunter gratuitement les trousses Autour du livre au comptoir de prêts de la bibliothèque. Celles-ci contiennent des livres et des activités qui sauront ravir les tout-petits.