Le Bloc québécois de Montarville invite la population à un brunch du temps des Fêtes

Alors que l’atmosphère est aux retrouvailles, le Bloc Québécois de Montarville et le député de la circonscription, M. Stéphane Bergeron, invitent la population à un brunch du temps de Fêtes, qui aura lieu le samedi 3 décembre prochain, à compter de 11h, au Centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville, sis au 53 chemin de la Rabastalière Est. L’événement se tiendra en présence de l’historien Gilles Laporte, qui discutera des traditions québécoises, accompagné pour l’occasion du musicien David Brunelle, un résidant de la circonscription.



«Ces derniers mois et ces dernières semaines n’ont pas été de tout repos. C’est pourquoi il nous est apparu opportun de faire en sorte que nous puissions enfin nous retrouver pour échanger sur les événements que nous avons vécus et les défis qui nous attendent. Nous avons finalement décidé de profiter de l’approche du temps des Fêtes pour convier la population à un brunch de circonstance. Quelle merveilleuse occasion de faire la part belle à nos traditions, qui en ont pris pour leur rhume ces deux dernières années. Et qui de mieux pour nous en parler que mon bon ami Gilles Laporte, sur l’érudition duquel j’avais pu compter dans le cadre de l’opération ‘‘L’Autre 150e’’ en 2017. Les convives apprécieront assurément sa grande éloquence», de déclarer M. Bergeron.



«Ce brunch du temps des Fêtes n’est qu’un avant-goût des événements que nous avons en tête pour 2023 et qui nous permettront de faire d’une pierre deux coups; d’abord de nous retrouver en mettant notamment à nouveau en valeur nos belles traditions québécoises, tout en soutenant cette noble cause qui nous tient à cœur, celle visant à faire du Québec un pays!», de conclure la présidente du Bloc Québécois de Montarville, Mme Cyntha Therrien.



Signalons que chaque billet, au coût de 40$, devra être payé par chèque ou par carte de crédit. Un reçu d’impôt fédéral de 20$ sera émis pour chaque billet acheté. Comme le nombre de places est limité, les personnes intéressées sont invitées à réserver rapidement en visitant la page Facebook du Bloc Québécois de Montarville ou en appelant au 514 825-7003.