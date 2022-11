C’est parti pour l’Opération Nez rouge: 450 587-2611 à Varennes et 450 467-4011 à Sainte-Julie

Inflation, hausse des taux d’intérêts, guerre en Ukraine, menaces nucléaires, Donald Trump… On va se le dire : on a tous besoin de partys pour se changer un peu les idées et, ça tombe bien, le temps des Fêtes approche! En plus, Opération Nez rouge reprend du service, alors on peut célébrer en toute sécurité!

Après une absence de deux ans, Opération Nez rouge–Contrecœur reprend la route les vendredis, du 25 novembre au 30 décembre, et les samedis, du 26 novembre au 17 décembre, de 21 h à 3 h, afin desservir la population du territoire, dont Varennes.

En appelant au numéro 450 587-2611, une équipe composée de trois bénévoles de la région se mobilise afin de raccompagner le bénéficiaire du service à son domicile avec son propre véhicule. L’année 2022 marque la 33e participation du Club Optimiste de Contrecœur à une campagne d’Opération Nez rouge et, au niveau provincial, l’organisme offre ses services depuis maintenant 39 ans.

À Sainte-Julie, c’est l’Opération Nez rouge de la Vallée du Richelieu qui se charge de veiller à la sécurité de ceux qui ont bien fêté, alors que plus de 250 bénévoles prendront bientôt part au plus vaste service de raccompagnements au Canada. Du 25 novembre au 31 décembre prochain, l’Opération Nez Rouge de la Vallée du Richelieu entrera en service durant onze soirées pour proposer aux automobilistes une option à la fois attrayante et sécuritaire de rentrer à la maison.

« L’opération Nez Rouge de la Vallée du Richelieu prend vie chaque année grâce à la contribution exceptionnelle de centaines de personnes », explique Daniel Doucet, coordonnateur depuis au moins 10 ans.

Pour la deuxième année, grâce à l’appui de la Ville d’Otterburn Park, leur centrale des bénévoles sera située à la caserne 28 située au 150, rue Prince Arthur. Le service de raccompagnement sera offert en composant le 450 467-4011. Les dates d’ouverture sont : 25, 26 novembre, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et 31 décembre.









L’Opération Nez rouge recrute





L’Opération Nez rouge lance à nouveau un appel à la population en l’invitant à contribuer au succès de sa 39e campagne de raccompagnement. Du 25 novembre au 31 décembre, une cinquantaine de centrales seront opérationnelles partout au Québec et des milliers de bénévoles sont nécessaires pour assurer les raccompagnements du temps des Fêtes. Mathieu Dufour, fier porte-parole de la campagne 2022, le dit haut et fort : « Une fois qu’on goûte à l’expérience Nez rouge, on ne peut plus s’en passer! ». Ainsi, il lance le défi à la population de venir découvrir ou redécouvrir l’aspect festif et l’esprit de famille si singuliers des soirées de bénévolat de l’Opération Nez rouge. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en se rendant au www.operationnezrouge.com.