Élection dans le district 1 à Sainte-Julie: rencontres citoyennes et porte-à-porte

C’est dimanche le 11 décembre prochain, de 12h00 à 20h00, à l’École du Moulin que se tiendra l’élection partielle dans le District 1 – BelleRivière – Ringuet. Le vote par anticipation, quant à lui, se tiendra le dimanche 4 décembre à l’Hôtel de Ville et ce, de 12h00 à 20h00.

Actuellement, le poste de conseiller municipal du district est vacant suite au départ de madame Isabelle Poulet, maintenant élue députée dans la circonscription de Laporte.

Afin de rencontrer son électorat et de mieux connaître ses préoccupations, Sylvain Dubuc le candidat de La voix des citoyens – Équipe Mario Lemay, sillonne le district

depuis déjà quelques semaines et nous vous invitons à profiter de cette occasion pour échanger avec lui.

Au cours des prochaines semaines, beau temps mauvais temps, vous aurez l’occasion de rencontrer Sylvain Dubuc. « Le porte-à-porte est nécessaire et important dans la démarche de représenter les citoyens et j’y tiens particulièrement. Je profite de l’occasion pour remercier les Julievillois de m’ouvrir leurs portes et de prendre quelques minutes de leur temps pour échanger avec moi», précise monsieur Dubuc.

Après une année de mandat complétée, où les défis post pandémie ne manquent pas, plusieurs dossiers ont été mis de l’avant, dont l’agrandissement des Étangs-Antoine-Charlebois, la mise en œuvre de pistes de solutions afin de pallier aux manques de logements abordables, à la pénurie de main d’œuvre, à la réduction du bruit généré par l’aéroport de Saint-Hubert et plusieurs autres dossiers. « Afin de compléter notre équipe, nous avons besoin d’un conseiller dynamique, engagé, et accessible, avec des connaissances terrain qui nous permettrons de rejoindre les préoccupations des citoyens du district, et monsieur Dubuc a développé ces connaissances depuis le nombre incalculable d’années de bénévolat dédiées à la communauté », précise monsieur Lemay.

Le 4 ou le 11 décembre prochain sera l’occasion de voter Sylvain Dubuc candidat de La voix des citoyens – Équipe Mario Lemay.