Dévoilement du Cadillac Lyriq réussi pour Deschamps à Sainte-Julie

Le mardi 1er novembre avait lieu le dévoilement officiel du nouveau Cadillac Lyriq tout électrique chez Deschamps et la concession de Sainte-Julie a fait les choses en grand pour sa clientèle afin de souligner la venue du nouveau modèle.



Le plus gros événement d’une tournée nationale



Lors de cette journée, Deschamps recevait pour la première sur place le Cadillac Lyriq dans une salle de montre mobile, arrêt prévu dans le cadre de la Tournée Expérience Lyriq de Cadillac Canada. Plus de 250 clients sont venus découvrir la nouvelle sensation de 502 km d’autonomie électrique qui arrivera sur nos routes prochainement. « C’est le plus gros événement auquel nous avons participé depuis le début de la tournée dans l’Est du Canada » répétaient les représentants de Cadillac présents sur place. Avec le duo de chanteurs Hot N Cold, le service de traiteur, le bar à vin et le simulateur de conduite virtuelle, l’ambiance était effectivement très festive.

Deschamps se lance dans le virtuel avec Joel Edmundson



Le simulateur de conduite a notamment retenu l’attention puisque l’équipe marketing de la concession travaille depuis plusieurs mois à reproduire le Cadillac Lyriq en immersion virtuelle pour présenter le véhicule en détails, mais également pour le conduire. « En voyant les inventaires très bas et la nécessité maintenant omniprésente de précommander un

véhicule sans l’avoir vu, on voulait donner une opportunité à notre clientèle d’aller plus loin que les simples images sur l’écran d’ordinateur, explique Francis Grenier, directeur du marketing chez Deschamps Cadillac. Nos clients peuvent donc mettre un casque de réalité virtuelle, voir l’intérieur et l’extérieur du véhicule en grandeur réelle, de la couleur qu’il souhaite et même le conduire virtuellement dans certains événements. » Cette technologie a d’ailleurs été testée par Joël Edmundson, défenseur et assistant-capitaine des Canadiens de Montréal, qui s’est dit impressionné par les détails et la finition du véhicule en immersion virtuelle. La soirée a permis d’annoncer officiellement l’arrivée de Monsieur Edmundson comme ambassadeur de Deschamps Cadillac, lui qui conduit maintenant un Cadillac XT6 2023.



1700 $ en don à la Fondation du Collège Saint-Hilaire



Comme ils ont l’habitude de le faire dans tous leurs événements, l’équipe de Deschamps a profité de l’occasion pour amasser des fonds pour un organisme local. Des élèves du Collège Saint-Hilaire sont donc venus assurer le service des bouchées lors de la soirée. Leur implication jumelée aux pourboires, aux dons et aux recettes de l’encan silencieux a permis à Deschamps de remettre 1700 $ à la Fondation du Collège Saint-Hilaire. Cette somme sera investie au rehaussement d’équipement sportif utilisé au collège.