13 médailles pour les judokas de Boucherville

L’équipe de compétition du Club de judo Boucherville a récolté treize médailles, soit cinq médailles d’or, trois médailles d’argent et cinq médailles de bronze lors de l’Omnium du Québec tenu au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal, les 5 et 6 novembre derniers

Les judokas de Boucherville ont participé à 84 combats dans les catégories débutant en U14 jusqu’à vétéran en passant par le Ne-Waza. Ils ont remporté 60 victoires et subi 24 défaites.

L’évènement a été un très grand succès. 957 athlètes se sont présentés et ils ont livré 1597 combats durant cette fin de semaine.



Les résultats plus en détail sur le site web www.judoboucherville.com