Collecte de sang des élèves de l’école de la Source à Varennes le 9 décembre

L’hiver est à nos portes et c’est la saison par excellence pour entreprendre les dossiers importants. Parmi ce qui compte vraiment, pourquoi ne pas inscrire un don de sang à l’agenda? Une heure suffit pour ce grand geste de solidarité envers les personnes en attente d’une transfusion ou de produits sanguins. Une heure qui change des vies…

Les élèves de l’école de la Source, en collaboration avec la Ville de Varennes, vous invitent à la collecte de sang qui se tiendra le vendredi 9 décembre, entre 10 h et 20 h, à la

Maison des Aînés située au 2016, boulevard René-Gaultier à Varennes. L’objectif de cet évènement est d’accueillir 150 donneurs.

Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don de sang une expérience positive.

Afin de respecter le facteur temps, Héma-Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne : www.hemaquebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html ou par téléphone : 1 800 343-7264.

Mille dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de garantir un niveau de réserve optimal.

En juillet dernier, alors que la réserve de sang était basse, ce sont les gens de toutes les régions du Québec qui se sont serré les coudes et qui ont répondu présents à l’appel de Héma-Québec.

Résultat : notre réserve se porte bien. Mais le sang est une denrée périssable et il importe de maintenir notre réserve à flot. Afin de poursuivre sa mission et de nous permettre de bénéficier d’une quantité de sang suffisante, Héma-Québec compte sur la générosité de milliers de personnes.