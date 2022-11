Conférence de la Société de généalogie de La Jemmerais

La société de généalogie de La Jemmerais vous invite à assister à la conférence donnée par monsieur Réal Houde ayant pour titre «Le double réflexe migratoire. Des anciens Acadiens de la vallée du Richelieu et de la région de Nicolet entre 1757 et 1837 » qui aura lieu le mercredi 30 novembre 2022 à 19h30 à la salle 213 du Pavillon Thérèse-Savard-Côté, au 477 av. Jules-Choquet, à Sainte-Julie.



Rang de l’Acadie à Saint-Antoine-sur-Richelieu; village de L’Acadie entre La Prairie et Saint-Jean-sur- Richelieu; boulevard des Acadiens à Bécancour (Saint-Grégoire), voilà des traces de l’enracinement de réfugiés Acadiens dans notre coin du monde. En complément, nous retracerons le parcours de quelques descendants Acadiens qui se sont impliqués activement dans le mouvement patriotique. Qui étaient-ils? Qu’ont-ils fait?



Admission : gratuit pour les membres 7$ pour les non-membres.



Pour renseignements : https://sglj.org