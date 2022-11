Les élèves de l’école Le Carrefour de Varennes craignent de perdre leurs espaces verts

Le réaménagement des espaces entourant l’école secondaire le Carrefour, à la suite des travaux d’agrandissement, fait craindre aux élèves et à leurs parents la perte d’importants espaces verts. En ce sens, une délégation de jeunes accompagnés de parents ont déposé lundi dernier une pétition de 1 000 signataires lors de la séance publique des élus varennois.



La dizaine de jeunes et leurs parents ont exprimé leurs craintes de voir disparaitre une importante partie des espaces verts derrière l’école en raison, entre autres, de l’ajout de places de stationnement pour les utilisateurs du complexe aquatique. Une perspective désavantageuse et dangereuse, selon eux.



Les signataires de la pétition demandent donc à la Ville de revoir notamment ses besoins en termes d’espaces de stationnement, car il s’agit de l’enjeu majeur dans le présent cas.



En effet, Varennes disposait de 51 places de stationnement devant l’école secondaire, mais ces espaces sont maintenant majoritairement disparus pour faire place à l’agrandissement de l’établissement. Un nouveau stationnement de 27 cases a été aménagé à l’arrière pour accéder au complexe aquatique et à la nouvelle entrée de celui-ci, mais le Centre de services scolaire des Patriotes, le véritable propriétaire des terrains, a prévu l’aménagement de 17 cases de stationnement supplémentaires à l’arrière de l’école, directement dans les espaces verts, pour combler les besoins du complexe. Et comme les modules de classe resteront, semble-t-il, aussi en place, les fameux 17 nouvelles places de stationnement devront rogner dans environ un tiers des espaces verts existants, soit 8 000 pieds carrés.



Réévaluation



La présentation des jeunes (Turcotte, Plasse et Cadieux, entre autres) ainsi que de deux parents (mesdames Fontaine et Nikelova) a été reçue de façon positive par les élus de la Ville de Varennes. Bien que les aménagements soient de la responsabilité du propriétaire du terrain (le Centre de services scolaire), selon le directeur général de la Ville, Sébastien Roy, le dossier fera l’objet d’une réévaluation, par exemple, si les 17 cases supplémentaires prévues sont absolument nécessaires (pour les personnes à mobilité réduite, notamment) ou si l’aménagement d’installations multisports et de basketball, prévu également sur les espaces verts de l’école, doit absolument être réalisé compte tenu des espaces restants.