Un pompier ayant sauvé la vie d’un concitoyen est honoré par la Ville de Sainte-Julie

En septembre dernier, le journal La Relève a présenté l’histoire d’un joueur de hockey cosom qui s’est effondré sur le plancher du gymnase alors qu’il était foudroyé par une crise cardiaque en plein milieu d’un match. Heureusement, un de ses coéquipiers a pu rapidement procéder aux manœuvres qui l’ont ramené à la vie, car il est pompier. Mardi dernier, celui qui a posé ce geste crucial, Hugo Barnabé, a été honoré par la Ville de Sainte-Julie.

À cette occasion, il a pu rencontrer Robin Claveau qui a subi des pontages deux semaines après l’incident et sa convalescence se déroule comme prévue. Rappelons à ce sujet que M. Robin s’était écroulé au sol lors d’un match de hockey cosom à l’école Le Rucher et a il subi un arrêt cardiaque en plein milieu du match.

Rapidement, un de ses coéquipiers, Hugo Barnabé, qui est capitaine des pompiers à Montréal et pompier volontaire à Sainte-Julie, a vite diagnostiqué le problème et il pu procéder aux manœuvres sans perdre un instant.

Le pouls de Robin Claveau était très lent et il cherchait son souffle. Au bout de quelques minutes, il était mauve et il a arrêté de respirer. Hugo est resté d’un calme étonnant et il a fait des massages cardiaques, puis il a demandé aux autres d’aller chercher le défibrillateur qui est installé dans l’école et il leur a expliqué comment procéder aux manœuvres de survie.

Heureusement que Hugo Barnabé était là au moment du drame, car les policiers sont arrivés environ une quinzaine de minutes après qu’il soit tombé à terre et les ambulanciers, pour leur part, sont entrés dans l’école entre cinq à dix minutes après.

Robin est lentement revenu à lui et sa première question a été : « Qu’est-ce qui s’est passé? » Avec émotion, ses coéquipiers lui ont raconté le tout et, par la suite, il a dit à Hugo « Tu m’as sauvé la vie! » en lui disant qu’il sera éternellement reconnaissant pour ce qu’il a fait.

Quelques semaines plus tard, le héros du jour a été honoré par les membres du conseil municipal de Sainte-Julie en recevant de la part du maire une plaque commémorative pour son geste et il a été invité à signer le livre d’or de la Ville, en plus de recevoir, bien sûr, encore une fois, toute la gratitude de Robin.