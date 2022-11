Campagne des métiers d’avenir : utiliser ses passions pour orienter son choix professionnel

Le gouvernement du Québec lance la campagne des métiers d’avenir, qui sera déployée dans les médias traditionnels et numériques, jusqu’au 10 mars prochain. La ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, en fait l’annonce aujourd’hui. Cette campagne, dont le slogan est « Une passion, une foule d’options », vise à amener les jeunes de 14 à 24 ans à choisir une profession d’avenir en fonction de leurs passions et de leurs aspirations. L’édition 2022-2023 de la campagne mise sur des secteurs stratégiques de l’économie, tels que les technologies de l’information, le génie et la construction. « Dans un contexte où nos jeunes occuperont plus de la moitié des emplois disponibles au cours de la prochaine décennie, il est primordial d’engager avec eux une discussion concernant leur avenir professionnel. À cet égard, la campagne des métiers d’avenir propose une panoplie d’outils pour répondre à leurs questions et les amener à découvrir des métiers qui leur ressemblent, et ce, dans toutes les régions du Québec. En mettant en lumière certains secteurs stratégiques de l’économie, nous contribuerons ainsi à la prospérité des entreprises et des organisations du Québec de demain », précise Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.