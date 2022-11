Le système de santé subit entre autres les contrecoups de l’épuisement du personnel, de la recrudescence de la pandémie et de la grippe, du manque d’employés disponibles, si bien que le réseau est affecté par ces problèmes comme jamais, et ce dans toutes les régions du Québec. En Montérégie tout particulièrement, trois salles d’opération sur dix sont fermées à l’Hôpital Charles-Le Moyne et 30 lits ne sont plus disponibles.

Dans un article publié le 7 novembre dernier, le Journal de Montréal a recensé tous les bris de services dans le système et ceux-ci touchent toutes les régions de la province. Ainsi, à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, 81 lits dans deux unités sont fermés depuis bientôt un an. À Lachine, deux salles d’opération sur trois ne sont plus disponibles. En Outaouais, seulement 34 % des salles d’opération des hôpitaux de la région sont utilisées.

En Montérégie, 38 lits sont fermés à l’Hôpital du Haut-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. À Longueuil, trois salles d’opération sur dix sont inoccupées à Charles-Le Moyne, alors que 30 lits ne sont plus disponibles. À l’Hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, on est obligé de fonctionner sans une des quatre salles d’opération…

Cette situation qui perdure fait en sorte qu’on enregistre des records d’attente alors que 160 684 Québécois patientent pour obtenir une chirurgie au Québec; 17 691 aînés espèrent recevoir des soins à domicile; 4 381 personnes âgées attendent une place en CHSLD.

Devant un tel constat, la Dre Karyne Pelletier, du regroupement Médecins québécois pour le régime public (MQRP), a souligné que la détérioration du réseau « atteint un mur », qu’il y a comme « un point de rupture » et qu’on a atteint une « situation sans précédent »…