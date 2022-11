La MRC de Marguerite-D’Youville et Arbre-Évolution s’unissent pour planter près de 4 500 arbres à Varennes et Verchères

Après un chantier de 14 jours de plantation sur le territoire de Varennes et de Verchères, l’équipe d’Arbre-Évolution, épaulée par des dizaines de bénévoles et plusieurs employés de différentes organisations, a été en mesure de clore l’une des plus importantes opérations de reboisement communautaire jamais réalisé dans la MRC de Marguerite-D’Youville. Ces deux projets de plantation ont totalisé plus de 100 000 $ d’investissement principalement fourni par l’initiative Horizon Nature de la MRC et le Programme de Reboisement Social™ d’Arbre-Évolution.

Des partenaires de financement tissés serrés



En 2021, la MRC de Marguerite-D’Youville et Arbre-Évolution entamaient déjà les discussions sur la possibilité de mettre à profit le Programme de Reboisement Social™ dans une initiative de verdissement de grande ampleur désirée par les milieux municipaux de la région. La MRC souhaitait ainsi préparer ses différentes opérations de plantation en ayant l’appui et l’expertise d’Arbre-Évolution tant sur le plan du financement que de la prise en charge terrain. « C’est un groupe qui détient une solide expertise en reboisement participatif, avec plusieurs projets développés partout au Québec, et notre volonté était d’ajouter aux activités de mise en terre un aspect social. Les arbres sont plantés dans les périmètres urbains et c’est important que ça impact positivement les citoyens », explique Martin Damphousse, préfet de la MRC et maire de Varennes. Du côté du Programme de Reboisement Social™, les contributions monétaires sont bel et bien au rendez-vous afin d’assurer la collaboration avec la MRC. « Le Programme est financé par plus d’une centaine de PME qui, chaque année, nous versent des montants pour que soient plantés des arbres en leur nom. Pour nos partenaires, l’aspect tangible et concret du programme est très apprécié. », ajoute Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution, une coopérative de solidarité. Au total, 11 bailleurs de fonds ont contribué pour 43 630 $, dont les entreprises Croesus, Groupe ABS et de nombreux clients du www.calculcarbone.org, un site transactionnel qui permet aux individus de compenser leur émission de GES en ligne.



Des plantations qui changeront le paysage



À Varennes, plus de deux kilomètres longeant la Route 132 près des rues du Fief et de la Tenure ont été garnis de 925 arbres et 333 arbustes. Cet aménagement permettra notamment de consolider la haie antibruit, d’embellir le petit sentier de marche, de freiner l’avancée du phragmite et d’augmenter considérablement la biodiversité. À Verchères, c’est littéralement une nouvelle forêt de 4 hectares qui a été érigée aux abords des étangs aérés, au bout de la rue de l’Industrie. « Les îlots forestiers ne sont pas assez nombreux en Montérégie et nous nous sommes fixé un objectif d’inverser la tendance. Le projet de Verchères incarne bien cette volonté. La plantation a également été pensée pour s’arrimer aux usages anthropiques, comme les sentiers de marche et de motoneige », ajoute M. Damphousse. « Au nom de tous les bailleurs de fonds et de nos équipes, nous tenons à remercier tous les citoyens et les employés qui sont venus nous prêter main-forte. Sans eux, on serait encore en train de planter ! », conclut M. Côté