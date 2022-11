REM: Au moins 25 lignes d’autobus devront être modifiées sur la Rive-Sud

La mise en service du Réseau Express Métropolitain (REM) sur la Rive-Sud, reportée au printemps 2023, sera une occasion de « tout rebrasser » le réseau du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Le directeur-général du réseau, Michel Veilleux, prévoit devoir modifier 25 lignes locales et à en ajouter cinq autres, afin que 85 % des usagers puissent avoir accès à un trajet à moins de 400 mètres de leur domicile.

Pour mieux informer les utilisateurs de l’agglomération de Longueuil, le RTL entend également étendre une vaste campagne d’information afin d’informer les usagers des changements à venir.

Michel Veilleux, a donc confirmé, mardi matin, à la tribune de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, que la mise en service du fameux Réseau Express Métropolitain (REM) à partir de Brossard allait chambouler le niveau de service offert par les autobus du RTL sur le territoire de la Rive-Sud.

« C’est tout un changement qui s’en vient. Les modifications vont toucher près de 10 000 personnes, avec 2300 arrêts à modifier et 1700 voyages quotidiens qui vont connecter avec le REM », a précisé monsieur Veilleux, selon le quotidien La Presse, lors de présentation aux membres de la CCIRS.



Le RTL veut notamment développer son offre sur le corridor des autoroutes 30 et 20, ainsi que sur l’axe Taschereau. « On veut créer des express directs vers le métro et vers le REM, qui vont partir de Saint-Bruno, Longueuil et Brossard », a dit M. Veilleux,

« On s’est donnés comme ligne directrice de ne pas toucher ce qui allait bien. Il y a 52 lignes qui n’ont pas été touchées. Au total 25 lignes seront modifiées et cinq seront ajoutées. Les détails ces nouveaux trajets seront connus prochainement mais les nouveaux bus à 100 % électriques bientôt ajoutés à la flotte seront surement mis à contribution.

Par ailleurs le RTL souhaite développer un réseau de nuit pour desservir une clientèle telle que les travailleurs du système hospitalier ainsi que de nombreux employés d’industries du territoire. Un service de taxi collectif, le RTL à la demande, doit aussi être offert partout dans l’agglomération à terme, avec un coût équivalent au prix d’un déplacement en transport collectif. Un projet pilotes réalisé à Saint-Bruno a démontré un besoin à ce chapitre.

Achalandage

Au sujet de l’achalandage dans les autobus du RTL, Michel Veilleux avait indiqué, il y a quelques jours, que le succès des circuits fortement utilisés du côté de Boucherville pour éviter le tunnel Lafontaine faisait en sorte que l’on estime que plus de 75 % de la clientèle a maintenant repris l’habitude d’emprunter les autobus du RTL pour se déplacer comparativement ç l’achalandage de 2019, avant la fameuse pandémie de la Covid qui avait fait dramatiquement chuter le nombre d’utilisateurs dans les bus du RTL.