4 000 visiteurs au Salon des métiers d’art de Boucherville

Environ 4 000 personnes ont visité le Salon de métiers d’art de Boucherville tenu les 4, 5 et 6 novembre derniers au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. La présidente de l’Association des métiers d’art de Boucherville (AMAB), Renée Lavoie, s’est dit extrêmement satisfaite puisque cette 38e édition, qui était de retour après deux années d’absence en raison de la pandémie, a été des plus populaires.

Vendredi soir et samedi matin, la fille d’attente pour accéder à cet événement dont l’entrée était libre, était très longue, s’étirant à l’extérieur loin de l’édifice.

À l’approche des Fêtes, de nombreuses personnes en ont profité pour faire des acquisitions originales fabriquées par des artistes issus de plusieurs régions du Québec.

Plusieurs disciplines étaient au menu, et des 56 exposants, une dizaine était de Boucherville. Les commentaires des visiteurs ont été unanimes : le salon a été encore une fois de grande qualité.

« Notre comité de sélection des artisans est très sévère », précise d’ailleurs la présidente de l’AMAB depuis 1994.

Cet organisme, précisons-le, a été fondé il y a 40 ans par le Cercle des fermières. Les premiers salons ont été organisés à l’hôtel de ville, puis à partir de 1996, au club de golf de Boucherville, et depuis 2001, au centre multifonctionnel.