Opération Nez rouge reprend la route les 25 et 26 novembre; 2 et 3; 9 et 10; 16 et 17, 23 et 30 décembre 2022 et desservira la population de Calixa-Lavallée, Contrecœur, Varennes, Verchères et Saint-Antoine-sur-Richelieu de 21 h à 3 h. C’est ce que confirmait, en conférence de presse, madame Nicole Coulombe, responsable de la 25e campagne d’Opération Nez rouge Contrecœur.



Cette année, la campagne se déroulera sous la présidence d’honneur de

Madame Maud Allaire, mairesse de la Ville de Contrecoeur.



Deux centrales seront à votre disposition : une située au 368, rue Chabot à Contrecœur au local du Club Optimiste et l’autre à Varennes chez Pro Immobilier et Hypothèque au 1463, boulevard Lionel-Boulet, local 105.



L’Opération Nez rouge Contrecœur, dont le maître d’œuvre est le Club Optimiste de Contrecœur, peut compter sur plusieurs commanditaires locaux majeurs dont ArcelorMittal, Dômeplex, Télébec, Madame Suzanne Roy, députée de Verchères, Ministre de la Famille et Ministre responsable de la Montérégie, Monsieur Xavier Barsalou Duval, député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, le Journal La Relève, Le Journal Les 2 Rives, LeContrecourant.com, les villes de Contrecœur et Varennes ainsi que les municipalités de Verchères, Saint Antoine-sur-Richelieu et Calixa-Lavallée.



En 2019, une centaine de bénévoles se sont impliqués dans la campagne de raccompagnement et ont trouvé une bonne manière de rendre service à la communauté. Pour être bénévole c’est simple, il s’agit de compléter le formulaire dynamique disponible sur le site web national, www.operationnezrouge.com : sélectionner la province de Québec et « Contrecoeur » ; cliquer sur la pastille « Devenir Bénévoles » et « S’inscrire comme bénévole » ou pour plus de renseignements, composer le 450 587-2611.



Opération Nez rouge : «Tu pourras pu t’en passer »