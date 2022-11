Suzanne Roy salue la nomination de Marie-Belle Gendron au poste d’adjointe gouvernementale à la Famille

La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, félicite chaleureusement la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, pour sa nomination au poste d’adjointe gouvernementale à la Famille.



Mme Gendron a été élue lors du scrutin du 3 octobre 2022 comme députée de Châteauguay avec l’équipe gouvernementale. Elle contribuera à répondre aux ambitieux objectifs gouvernementaux en matière de famille. Elle participera notamment à la création du nouveau guichet unique pour les services de garde éducatifs à l’enfance et à la révision de la politique d’admission. De plus, elle accompagnera la ministre dans ses fonctions régionales pour la Montérégie.



« Je suis très heureuse que ma collègue Marie-Belle Gendron se joigne à mon équipe. Son expérience, son humanité et sa détermination seront de mise dans ses nouvelles fonctions. Je n’ai aucun doute que nous réussirons à réaliser notre engagement de faire du Québec un endroit où les familles sont au cœur de nos préoccupations », mentionne Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.



« Je suis extrêmement fière de la confiance qui m’est témoignée. Je suis aussi très enthousiaste à l’idée de travailler avec Mme Roy et son équipe! Je pense que nous ferons de belles choses pour les familles québécoises, et c’est un privilège pour moi d’être appelée à y contribuer. Je suis consciente que les responsabilités et les mandats qui me sont confiés ont une grande importance pour beaucoup de gens, et j’ai bien l’intention de me donner entièrement à la tâche », ajoute Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay et adjointe gouvernementale à la Famille.