Le varennois Marc Beaudet publie deux nouvelles BD jeunesse

Marc Beaudet, un résident de Varennes depuis plus de 20 ans est un caricaturiste bien connu au Québec pour être entra autres collaborateur à La Presse. Il a également été, pendant plus de 20 ans, caricaturiste au Journal de Montréal.

Oui il est caricaturiste mais Marc Beaudet a aussi plusieurs cordes à son arc car il est auteur, illustrateur et bédéiste. Il se spécialise dans la bande dessinée pour les jeunes.

Il vient justement de signer deux nouvelle BD Jeunesse (7 ans et +) qui sont publiées chez ScaraB (ADA, une maison d’édition de Varennes) dans la série« Tatoué(e)s hockey! » soit « Le grand dégagement »et « Le tour du chapeau »

C’est la nouvelle mouture de la série de quatre tomes, à l’origine « Gangs de rue » (2011 à 2015) qui a connu un énorme succès auprès des jeunes dont le tome 1 « Les rouges contre les bleus », a été vendu à plus de 8 000 exemplaires.

Cette fois-ci Marc Beaudet récidive avec ses deux nouveaux tomes qui s’adressent encore une fois à une clientèle jeunesse. Et la thématique hockey est toujours bien présente. Les deux nouvelles BD sont déjà en librairie mais Marc Beaudet prévoit tout de même un lancement officiel le 1er décembre prochain à Varennes, une ville qu’il a vraiment adoptée.

« J’ai été impliqué depuis le début dans les festivités du 350e anniversaire de la Ville. J’ai dessiné les trois étiquettes des bières anniversaires du 350 et il y a même un camion qui se promène dans les différents événements avec les mêmes dessins.

Également Marc Beaudet a contribué, l’an dernier, à un projet de familiarisation de la BD avec les élèves de l’école La Barre. Une belle expérience tout comme le mentorat qu’il a exercé avec un jeune d’une dizaine d’années de l’Acadie, avec qui il a réalisé des rencontres virtuelles durant six mois. Le jeune qui semblait vouloir décrocher de l’école a développé une nouvelle passion pour la BD qui l’a complètement raccroché à son école. Le jeune a même inspiré Marc Beaudet pour son second tome de Tatoué hockey dans lequel on retrouve, par hasard, la présence d’un jeune acadien talentueux…

Aussi auteur d’un roman publié en 2016 « Connexion » le livre du varennois connait un tel succès qu’il donne des conférences un peu partout en Amérique française car il touche un sujet sensible chez les jeunes, l’utilisation sinon la dépendance à tous les appareils électroniques qui nous accompagnent quotidiennement et qui finissent par avoir beaucoup d’influence sur la vie des jeunes.

Et comme si ce n’était pas assez, deux autres bandes dessinées sortiront en librairie en février prochain sous le titre « Le Clan », un BD dont l’histoire tournera autour d’un groupe de jeunes qui font les 400 coups durant la période estivale.