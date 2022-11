Le maire de Varennes représentera l’UMQ à la Conférence de la COP27 sur les changements climatiques

À titre de premier vice-président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), président du Comité sur les changements climatiques de l’UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse participera à une mission à Charm el-Cheikh, en Égypte, du 9 au 14 novembre prochains, à l’occasion de la 27e Conférence des Parties de l’Organisation des Nations unies sur les changements climatiques (COP27).



Monsieur Damphousse rencontrera plusieurs acteurs locaux, nationaux et internationaux et assistera à différentes conférences qui seront présentées dans le cadre de ce rendez-vous pour la protection de la planète. Il profitera de ces échanges pour rappeler le rôle central des gouvernements de proximité dans les efforts mondiaux en matière d’adaptation et de lutte aux changements climatiques et positionner le leadership et l’expertise des municipalités québécoises face aux défis climatiques, par le biais notamment de la Plateforme municipale Unis pour le climat de l’UMQ.



« C’est pour moi une fierté de représenter les municipalités du Québec à cette conférence internationale, mais aussi un immense défi à relever pour que tous les gouvernements et leaders mondiaux s’entendent sur des objectifs communs dans la lutte aux changements climatiques. Pour ma part, je compte apprendre beaucoup des participants et revenir avec une connaissance approfondie des meilleures initiatives à mettre en place dans nos villes », affirme le maire Martin Damphousse.



