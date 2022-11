Retour du défilé de Noël de Sainte-Julie: le père Noël a besoin de plus de lutins!

Bonne nouvelle pour le moral des troupes : le populaire Défilé de Noël de Sainte-Julie traversera à nouveau les rues de Sainte-Julie le samedi 3 décembre prochain, pour le plus grand plaisir des petits et des grands! Toutefois, le père Noël avoue qu’il aimerait bien avoir de l’aide de quelques petits lutins supplémentaires, alors avis aux intéressés : la magie du partage du temps des Fêtes peut déjà commencer en offrant un petit coup de main (ou de marteau!)

« L’activité va revenir comme avant, c’est-à-dire que le défilé va suivre un trajet de quatre kilomètres entre le Provigo et le IGA, avec la présentation du Village de Noël et l’animation aux alentours de l’église », annonce le président de l’organisation, Sylvain Dubuc. « S’il y a des commerçants qui veulent s’ajouter, c’est encore possible », précise-t-il.

« Mais le plus important, c’est qu’on a besoin de bénévoles pour nous donner un coup de main apprécié, que ce soit pour la décoration des chars allégoriques, faire un peu de menuiserie les fins de semaines avant, personnifier un personnage lors du défilé, etc », bref, ce ne sont pas les possibilités qui manquent.

« Habituellement, les jeunes de l’école secondaire nous aident, car ils doivent faire un peu de bénévolat dans le cadre de leur parcours scolaire, mais là, habituellement à ce moment-ci de l’année, j’ai le double de réponses positives, alors on est un peu en bas du seuil auquel on est habitués. J’espère que ça va se rétablir d’ici les prochains jours. »

La Ville de Sainte-Julie a pour sa part délégué deux cols bleus pour prêter main-forte au père Noël et cette aide a été très apprécié. « On sous-estime les travaux qui doivent être fait pour préparer cet événement majeur. Souvent les bénévoles n’en reviennent pas de tout ce qu’il y a à faire, mais quand ils donnent un peu de leur temps, ils reviennent très souvent, car il y a une belle ambiance et les gens sont fiers de participer à une belle activité comme ça. C’est valorisant! Et nous aussi on est contents de les voir! »









Vous voulez être un lutin du père Noël?



Entrez l’adresse du site Internet :

www.defiledenoel.com et cliquez sur l’onglet Contact (à droite complètement) pour entrer vos coordonnées et le père Noël (ou un assistant!) vous contactera par la suite. (Pas besoin d’avoir été sage toute l’année!)