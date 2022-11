Comme vous le savez, dans les secteurs du sport, des loisirs et du plein air, les bénévoles sont essentiel.le.s à la tenue de certaines activités, la formation des jeunes, l’entretien des lieux, etc. La campagne Ici, tout prend vie grâce aux bénévoles, lancée en juillet 2022, a pour objectif de mettre les bénévoles en lumière et de démontrer leur nécessité et leur importance dans ces secteurs. La campagne aspire aussi à souligner que les bénévoles sont fortement ancrés dans leur communauté. À travers tout le Québec et pendant deux ans, vous aurez l’occasion de voir et revoir les affiches créées spécialement pour la campagne. Réalisées par Sophie Benmouyal, les illustrations donnent un aperçu de la diversité des activités bénévoles effectuées par des milliers de personnes chaque année. De plus, en collaboration avec les Productions Cina, nous avons développé 4 capsules vidéo. La première a une durée de 30 secondes et elle met également en valeur la diversité des formes de bénévolat en sports, loisirs et plein air. Les 3 autres capsules vidéo ont une durée de 15 secondes et sont dédiées à chacun des secteurs. Leurs diffusions sont prévues à compter du début novembre 2022 sur des chaînes télévisuelles.