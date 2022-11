Le français en baisse dans Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères déplore Xavier Barsalou-Duval

Le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval, ainsi que son équipe, a extrait et comptabilisé les données du recensement de 2021 pour constater que le recul du français est bien réel dans la circonscription. Le député déplore la situation et propose des solutions.



« Les données que nous avons compilées démontrent que notre circonscription ne fait pas exception à la tendance à la baisse du français observée dans le reste du Québec. En 5 ans seulement, la proportion de personnes ayant le français comme langue maternelle a diminué de 2,2 % dans Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères. Pour ceux parlant français le plus souvent à la maison, le recul est de 1,5 point. La baisse du français chez nous correspond donc à la moyenne québécoise », analyse Xavier Barsalou-Duval.



Une baisse plus importante à Boucherville



Rappelons que même si le déclin du français au Québec est amorcé depuis quelques décennies déjà, les données de Statistiques Canada indiquent que la descente s’accélère comparativement aux recensements antérieurs. Boucherville est par ailleurs la municipalité ayant subi le recul le plus marqué au sein la circonscription avec 3,3 % de perdu pour la langue maternelle et 2,6 % pour la langue parlée le plus souvent à la maison. Le français régresse donc plus rapidement à Boucherville que dans le reste du Québec.



« En raison de sa proximité géographique avec Montréal, Boucherville est particulièrement exposée aux changements démographiques de la métropole. La régression du français n’est désormais plus un phénomène qui se limite à l’île de Montréal. Après Laval, c’est maintenant au tour de la Rive-Sud d’en subir les conséquences. Si nous ne faisons rien, la situation ne fera que s’aggraver dans les prochaines années, » s’inquiète le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères.



Le Bloc propose des solutions



À la recherche de solutions pérennes, le Bloc Québécois a déposé un projet loi pour faire en sorte que la connaissance du français devienne obligatoire pour obtenir la citoyenneté au Québec. Le parti souhaite aussi que les entreprises fédérales soient assujetties à la Charte de la langue française et que le Québec obtienne davantage de pouvoirs dans la sélection de ses immigrants. Or, tant les libéraux que les conservateurs s’y opposent fermement.



« On n’a pas le choix. On doit agir rapidement pour le français si on veut arriver à renverser la tendance. Même si la dernière campagne électorale québécoise a démontré que le sentiment d’urgence faisait consensus à l’Assemblée nationale, le message ne passe toujours pas à Ottawa. Si les partis fédéralistes persistent à faire preuve de fermeture en refusant toute proposition ayant des effets structurants, les Québécois n’auront d’autre choix que de constater que le Canada est un cul-de-sac et que la seule solution valable pour nous est l’indépendance », termine Xavier Barsalou-Duval.