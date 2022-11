La Fédération canadienne des contribuables dénonce la taxe kilométrique

La Fédération canadienne des contribuables dénonce l’intention du ministère des Transports et de la Communauté métropolitaine de Montréal d’instaurer une taxe kilométrique.



«Les Québécois sont déjà parmi les plus taxés à la pompe en Amérique du Nord», a déclaré Nicolas Gagnon, directeur de la FCC au Québec. «Calculer une taxe sur la base des déplacements de chaque citoyen est une très mauvaise idée et pourrait créer un dangereux précédent.»



Des rapports publiés récemment ont montré que le ministère des transports envisage au moins six plans différents pour augmenter le fardeau fiscal des conducteurs. À l’instar de certains pays européens, la taxe kilométrique fait partie des scénarios envisagés. L’idée est également étudiée par la Communauté métropolitaine de Montréal.



La CMM et les différents ministères du gouvernement québécois, incluant celui de l’Énergie ou du Transport, envisagent une taxe kilométrique afin de compenser la perte potentielle de recettes fiscales sur l’essence due à la transition vers les véhicules électriques.



Cependant, aucune de ces études n’envisage de supprimer ou de réduire les taxes actuelles sur les carburants. Montréal est l’un des endroits les plus taxés sur le litre d’essence au Canada, à concurrence de 55 cents par litre.



«La dernière chose dont les contribuables québécois ont besoin, c’est d’une nouvelle façon pour les politiciens de puiser dans leur portefeuille», a déclaré M. Gagnon. «Une telle forme de taxation s’accompagnera d’énormes coûts bureaucratiques, n’a aucune acceptabilité sociale et coûtera plus cher aux familles simplement pour emmener leurs enfants à l’école ou pour se rendre au travail en voiture.»