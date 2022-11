20 et 30 ans de service pour des policiers de l’agglomération

Le service de police de l’agglomération de Longueuil, qui dessert aussi le territoire de Boucherville compte parmi ses agents des policiers dont les années de services méritent d’être soulignées. C’est ainsi que dans le cadre de la cérémonie de remise de la Médaille de police pour services distingués, 29 policières et policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont été honorés le 19 octobre dernier, à l’hôtel de ville de Longueuil. Cette médaille est remise par le lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon et reconnait le mérite des membres du SPAL qui comptent plusieurs décennies de travail à leur actif.

C’est en présence de la présidente du comité exécutif de l’agglomération et mairesse de

Longueuil, Catherine Fournier, ainsi que des mairesses et maires des villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert, du directeur du SPAL, Fady Dagher, et plusieurs autres dignitaires, que 20 membres du SPAL ont été honorés pour leurs 20 années d’expérience et 9 pour avoir atteint 30 années d’expérience dans un service de police.