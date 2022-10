L’OSDL fait place au flamenco à la Place des Arts : un voyage et concert extraordinaires !

L’Orchestre symphonique de Longueuil a fait voyager les mélomanes en Espagne, un pays que maestro Alexandre Da Costa adore. Dimanche dernier à la Maison symphonique de la Place des Arts, le concert España a été unique, voire extraordinaire, selon les commentaires unanimes des spectateurs.



Devant une salle comble – 1900 personnes – l’OSDL et ses musiciens ont fait une rare place au flamenco symphonique typiquement ibérique, accompagnés de la cantatrice Sévillane Ana Belén Cadaval, de la guitariste flamenca Caroline Planté et du guitariste classique Alexandre Éthier.



L’orchestre et ses invités ont interprété entre autres les pièces 𝘓𝘢 𝘣𝘰𝘥𝘢 𝘥𝘦 𝘓𝘶𝘪́𝘴 𝘈𝘭𝘰𝘯𝘴𝘰, El Amor Brujo de Manuel de Falla, Granada et Sevilla de la suite espagnole op.47, et le célèbre Concerto d’Aranjuez.



Alexandre Da Costa qui célébrait son anniversaire le jour de la présentation a habité durant deux décennies en Espagne, ce pourquoi il se sent viscéralement ibérique. Il s’est tellement « espagnolisé » au fil des années qu’il y est reconnu comme un des plus fervents ambassadeurs de la musique classique espagnole et portugaise.