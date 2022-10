Inauguration d’un arboretum et lancement d’une campagne de financement inspirante et rassembleuse

Le 14 juin dernier, des élèves de la classe des 5e et 6e année du volet alternatif à l’école primaire Le Rucher ont procédé à la plantation de treize arbres afin de reverdir leur cour avant. Les responsables ont procédé par la suite à son inauguration officielle, le mercredi 19 octobre dernier, lors du Marché d’automne annuel, soit la plus grosse campagne de financement de l’établissement scolaire.

Le Marché d’automne se tenait sous le thème Redécouvrir et il a pour but d’amasser de l’argent pour la réfection de la cour d’école, dont le début des travaux prévu à l’été 2023, et aussi de vivre une activité pour la communauté-école.

Plusieurs élèves, professeurs et membres du personnel y ont pris part, en plus des marchands locaux qui ont vendu à cette occasion nourriture, items, fleurs et certificats-cadeaux, tout en acceptant de verser un pourcentage de leurs ventes pour cette campagne bien spéciale.

À cette occasion, tous les élèves ont donc pu voir le résultat de leurs efforts, soit les arbres, le potager en pots qui fait partie du projet, ainsi que l’arboretum qui a été créé par un « ancien » étudiant de 6e année, Léo Bellemare, alors que le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, était sur les lieux en compagnie de cinq conseillers.

L’organisme de participation des parents (OPP) de l’école Le Rucher travaille très fort chaque année afin de faire vivre aux familles de l’établissement scolaire et à la communauté une campagne de financement inspirante et rassembleuse.

L’OPP tient notamment à remercier Arbres Canada pour sa subvention de 3 500 $ grâce au don d’Ikea Canada. Cette contribution a permis d’embellir la devanture de l’école et de réduire la chaleur dans les classes lors des journées ensoleillées.

Les élèves étaient encore une fois en action, car un spectacle de ukulélé et de chant avec l’enseignant de musique a été présenté à cette occasion et il y avait également différents kiosques de vente, dont légumes, micropousses, serviettes de table réutilisables, compote de pommes, poèmes, cartes de souhaits et plus encore.

Merci à tous les acteurs qui ont fait en sorte que la plantation des treize arbres de gros calibre en juin dernier, et de grands remerciements aux parents bénévoles pour la préparation du projet, soit Marie-Pierre Labelle, Annie Miron, Geneviève Arcand-Tourigny et Jérémie Bellemare, ainsi qu’à la classe du volet alternatif 5-6 et finalement à la direction pour les démarches et le soutien.