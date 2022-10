Un militaire Russe capturé par les Forces armées canadiennes sur une Ile de la Rive-Sud

Un sergent de nationalité Russe, Gleg Dvinski, a été capturé par les militaires canadiens samedi dernier alors qu’il se terrait depuis quelques jours au beau milieu de l’Ile Ste-Thérèse en face de Varennes. Le fugitif, accompagné d’au moins six autres militaires de son groupe, a offert beaucoup de résistance mais les soldats de la réserve des Forces armées canadiennes les ont tous neutralisés faisant au moins trois victimes lors de l’assaut final du campement ennemi !

En fait, non ce n’était pas une opération militaire réelle que s’est déroulée sur la Rive-Sud le week end dernier mais plutôt le débarquement d’environ 450 réservistes des Forces armées canadiennes qui ont pris part depuis le 26 octobre dernier à un exercice militaire d’envergure, dans le secteur des îles Sainte-Thérèse à Varennes, Bourdon (au nord de l’Ile Ste-Thérèse) et Charron en face de Boucherville. L’exercice se poursuit jusqu’au 31 octobre principalement sur l’Ile Ste-Thérèse alors que la direction et les opérations logistiques sont coordonnées par des équipes stationnées au sol, sur l’Ile Charron en face de Boucherville.

Opération militaire et médias

Pour l’occasion, plusieurs médias de la région dont La Relève ont été invités à assister, sur le terrain, aux exercices, une expérience unique et fort enrichissante. Les journalistes et caméramans sont partis de la base militaire de Saint-Hubert en hélicoptère jusqu’à l’Ile Ste-Thérèse puis, sur terre, en véhicule tout terrain jusqu’au site de combat. Les observateurs en ont eu plein la vue. Après avoir assisté à l’assaut et à la neutralisation du campement des soldats ennemis par les militaires canadiens. Et oui le Sergent Dviniski est un véritable militaire de la Réserve canadienne, un jeune Russe qui a immigré au Québec en 2009 et qui travaille en informatique. Le retour à la base militaire s’est effectué, au coucher du soleil, d’abord en aéroglisseur sur le fleuve, jusqu’à l’Ile Charron, en face de Boucherville puis en autobus jusqu’à Saint-Hubert.

Une journée de grande aventure.

Exercice

Au cours de l’exercice, les réservistes de l’Armée canadienne ont eux aussi été transportés par voie maritime et aérienne jusqu’au secteur d’entraînement, où ils y ont pratiqué des manœuvres militaires et de combat. L’utilisation de munitions à blanc a ajouté au réalisme à l’exercice et a même pu être entendu à plusieurs reprises par les résidents de la Rive-Sud, face aux iles.

Les militaires ont travaillé conjointement avec des militaires de la Réserve navale, ainsi que 438e Escadron tactique d’hélicoptères en plus de compter sur le soutien logistique de la Garde côtière canadienne.

Cet important exercice a permis aux réservistes de s’entraîner à divers scénarios dans des situations complexes et changeantes, tant au pays qu’à l’étranger, tout en favorisant le partage de connaissances entre les différentes organisations civiles et militaires présentes.

« Le fait de s’entraîner sur les îles Sainte-Thérèse, Charron et Bourdon, mais aussi avec des

partenaires de la Réserve navale, du 438e Escadron tactique d’hélicoptères et de la Garde côtière canadienne ajoute certainement des défis pour nous. Les occasions de s’entraîner dans un milieu amphibie comme celui-ci sont rares, alors ce sera certainement une bonne opportunité pour nos membres de perfectionner leurs connaissances » a précisé le Major Dexter Ruiz-Laing, commandant de la compagnie A du Bataillon d’infanterie légère de la Réserve du 34e Groupe-Brigade du Canada.