Varennes demande au MTQ de sécuriser une intersection

L’intersection de la route 132 et du Chemin du Petit-Bois est dangereuse pour les piétons qui tentent de la traverser c’est pourquoi la Ville de Varennes a officiellement déposé une demande au ministère des Transports du Québec pour qu’on y apporte des modifications.

Selon le maire Martin Damphousse la problématique se situe principalement au niveau de la traverse piétonnière. Il s’agit d’une intersection qui est beaucoup utilisée par les piétons car elle donne accès, entre autres à plusieurs commerces dont le marché IGA, la SAQ mais aussi, juste à côté, à l’école secondaire. Plusieurs jeunes utilisent donc la traverse pour se rendre à l’école ou lors de la fin des classes ce qui ajoute à la demande d’accroitre la signalisation et la sécurisation des lieux à l’intersection, pour les piétons, pour que les automobilistes s’y conforment également. Et parce que la route 132 est de juridiction provinciale, la Ville n’a d’autres choix que de s’adresser au ministère concerné pour y apporter les améliorations souhaitées.

Un nouvel arrêt

Dans la même veine de la signalisation routière, un nouveau panneau d’arrêt sera prochainement installé à l’intersection de la rue Bissonnette et du Boulevard René-Gauthier. Le flux de circulation dans ce secteur justifierait l’ajout d’un autre panneau d’arrêt sur ce boulevard Fort achalandé de la Ville de Varennes.



Nouvel émission d’obligations

Pour financer une douzaine de règlements, souvent dans le cadre de projets d’infrastructures, la Ville de Varennes doit procéder à l’émission de nouvelles obligations. Cette fois-ci la ville empruntera sur le marché obligataire un montant de 6,2 millions de dollars.



Maire suppléant

Même s’il n’entrera en fonction qu’au mois de juillet prochain c’est le conseiller Gaétan Marcil qui a été désigné pour occuper le poste de maire suppléant, du mois de juillet au mois de décembre 2023. Comme toujours le maire suppléant est appelé à remplacer le maire en poste lorsque celui-ci ne peut s’acquitter de ses fonctions soir pour siéger au Conseil municipal, à des comités ou lors d’événements.

Au sujet du dernier Conseil municipal, tenu le 4 octobre dernier, une douzaine de citoyens seulement ont assisté aux délibérations publiques des élus.

Les Fous de nature

Bien connu du côté de Boucherville, les Ateliers Fous de nature débarquent à Varennes. Le Conseil municipal a en effet octroyé un mandat et surtout un contrat de 25,000$ pour que l’organisme puisse offrir des ateliers dans les écoles primaires du territoire l’an prochain.

Des bornes rechargeables



Autre mandat et autre contrat octroyé le même soir, celui qui mandate la firme Bornes Québec qui verra à planifier le futur réseau de bornes de recharge qui seront installés sur le territoire de la Ville. Pour ce faire la Ville paiera 24,000 $ à l’entreprise spécialisée dans le domaine.