Un circuit d’autobus gratuit vers Montréal, un bon plan B pour les citoyens de Varennes!

À compter du 31 octobre, trois voies sur six seront fermées dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de poursuivre les travaux liés à sa réfection majeure. Cette entrave d’envergure sera en vigueur jusqu’en novembre 2025. L’objectif de ces travaux est d’assurer la durabilité de l’infrastructure pour 40 ans sans autre intervention majeure.



Gestion de la circulation dans le tunnel à compter du 31 octobre jusqu’en novembre 2025



1 voie ouverte en direction de la Rive-Sud;

2 voies ouvertes en direction de Montréal.

À Varennes, un service d’autobus est offert gratuitement jusqu’au terminus Radisson, pour faciliter les déplacements durant les travaux. Deux titres de transport seront remis au terminus Radisson aux usagers de ces navettes afin de poursuivre gratuitement leur trajet en transport collectif. Cette distribution de titres s’échelonnera sur une période de six semaines, soit jusqu’au 27 novembre 2022.



Autobus Varennes – Montréal (terminus Radisson)



Du lundi au vendredi

Ligne exo 532 – Express Varennes/Montréal

Temps de parcours: environ 40 minutes

Pour prendre ce bus, vous pouvez utiliser le stationnement incitatif Jules-Phaneuf.



Plusieurs autres navettes reliant les différents stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal seront gratuites pour les trois prochaines années. La navette fluviale de Boucherville, menant à Mercier est également gratuite et le service est en vigueur d’avril à la mi-novembre. Le ministère des Transports bonifiera également le service de métro sur la ligne jaune en plus d’augmenter le nombre de départs de lignes d’autobus en direction du terminus Longueuil.